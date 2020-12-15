"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на "Газпром Арене" согласовано присутствие зрителей только в изолированных ложах", - говорится в заявлении клуба.
Таким образом, всего матч посетят около 1700 зрителей.
Поединок "Зенит" - "Спартак" состоится 16 декабря. Начало - в 20:00 мск.
Официально: матч "Зенит" - "Спартак" пройдет без зрителей
Пресс-служба "Зенита" объявила, что поединок 19 тура РПЛ со "Спартаком" пройдет при пустых трибунах.
Фото: ФК "Спартак"
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