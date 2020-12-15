Арбитр встречи Алексей Сухой допустил три ошибки:
- не вынес второе предупреждение в матче игроку "Урала" на 27-й минуте матча;
- ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота "Урала" на 28-й минуте матча;
- ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Урала" на 57-й минуте матча.
Матч завершился вничью со счетом 2:2.
Источник: РФС
В матче ЦСКА - "Урал" арбитр допустил три ошибки
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды в поединке 18 тура РПЛ ЦСКА - "Урал".
Фото: ПФК ЦСКА
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