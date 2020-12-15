В матче ЦСКА - "Урал" арбитр допустил три ошибки

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза разобрала спорные эпизоды в поединке 18 тура РПЛ ЦСКА - " Урал ".

Фото: ПФК ЦСКА

Арбитр встречи Алексей Сухой допустил три ошибки:



- не вынес второе предупреждение в матче игроку "Урала" на 27-й минуте матча;



- ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота "Урала" на 28-й минуте матча;



- ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота "Урала" на 57-й минуте матча.



Матч завершился вничью со счетом 2:2.



Источник: РФС