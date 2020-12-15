Как сообщает источник, КДК РФС сегодня не будет давать оценку эпизодам, которые произошли во время и после игры между "Сочи" и "Спартаком". Рассмотрение перенесено на 21 декабря.
Таким образом, Доменико Тедеско сможет находиться на тренерской скамейке "Спартака" в матче 19-го тура РПЛ с "Зенитом", который состоится 16 декабря.
Напомним, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после игры с "Сочи" обвинил тренера вратарей "южан" Дмитрия Бородина в расизме. Также немецкий специалист в подтрибунном помещении стадиона "Фишт" в процессе разговора с вратарем сочинцев Сосланом Джанаев жестами изобразил шелест денежных купюр.
Источник: телеграм-канал "Ложа прессы"
Тедеско будет руководить "Спартаком" в матче с "Зенитом", КДК перенес рассмотрение его дела
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС перенес рассмотрение эпизодов, произошедших после матча 18-го тура РПЛ "Сочи" — "Спартак" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!