Ранее специалист заявил, что футболист на 4-5 лет старше заявленного возраста. По паспорту Урунову 19 лет.
"Откуда у меня эта информация? Это не один человек сказал. У меня есть знакомые в Узбекистане, тренеры.
Когда Урунов переходил в "Спартак", мне позвонили и сказали: "Слушай, ну ему не 19 лет. В Узбекистане это факт известный". Я уточнил: "Что, постарше, что ли?" Мне сказали: "Да, немножко постарше", - приводит слова Юрана Sport24.
Также Сергей отметил, что ни во время эфира, ни после него Вадим Евсеев, знакомый с Уруновым по совместной работе в "Уфе", не поправил его.
Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" минувшим летом из "Уфы" за 2 млн евро. В нынешнем сезоне узбекский футболист принял участие в 9-и матчах во всех турнирах и отметился 1 забитым голом.
Юран: мне про возраст Урунова говорил не один человек. Да и Евсеев меня не поправил
Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран прокомментировал свои слова о возрасте полузащитника "Спартака" Остона Урунова.
Фото: ФК "Спартак"
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