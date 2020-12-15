По информации источника, свадьба состоится после игры с "Ростовом", которая запланирована на 17 декабря.
Избранница футболиста — Марьяна Шотт де Фрейтас, с которой он познакомился летом прошлого года.
В нынешнем сезоне чемпионата России 30-летний Фернандес принял участие в 14-и встречах и отметился одной голевой передачей.
Источник: Sport24
Фернандес планирует сыграть свадьбу после матча с "Ростовом"
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес планирует сыграть свадьбу после завершения первой части сезона РПЛ.
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