Промес освобожден из-под ареста, но остается подозреваемым в деле о нападении с ножом

Бывший нападающий " Спартака " Квинси Промес, ныне выступающий за "Аякс", был освобождён из-под ареста.

Фото: ФК "Спартак"

По информации источника, 28-летний голландец все еще остается подозреваемым по делу о нападении на человека с ножом. Расследование продолжается.



Ранее стало известно, что Промеса арестовали и заключили в СИЗО из-за инцидента с его участием, произошедшего в конце июля во время семейной вечеринки. Во время застолья один из членов семьи получил ножевое ранение в области колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, которое и привело к аресту экс-спартаковца. Сообщалось, что Промесу может грозить наказание в виде лишения свободы до 4-х лет.



В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов форвард "Аякса" провел 12 матчей и забил 5 голов.



Источник: AD