Вратарь-рекордсмен "Ростова" Денис Попов сменит клуб

Вратарь "Ростова" Денис Попов, в прошлом сезоне поставивший рекорд РПЛ по количеству сэйвов в одном матче, вскоре сменит команду.





Фото: Телеграм-канал "РБ Спорт"

Игрок уже попрощался с "Ростовом" в "Инстаграме". По данным источника, 31 декабря у Попова истекает контракт с клубом. Отмечается, что ни руководство "Ростова", ни сам игрок не хотели продлевать договор. 18-летний вратарь пока не определился, в какой команде продолжит карьеру.



Напомним, что в прошлом сезоне "Сочи" разгромил юношеский состав "Ростова" со счетом 10:1 в матче чемпионата России. Встреча прошла в июне. Ростовчане были вынуждены выставить юношеский состав из-за вспышки коронавируса в основной команде. В игре с "Сочи" Попов поставил рекорд РПЛ по числу сэйвов в одном матче - 15. В частности, в этом поединке он отбил удар с пенальти.



Источник: Телеграм-канал "РБ Спорт"