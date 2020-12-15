По словам Рианчо, хоть игра и пройдет в Петербурге, несколько уравнивает силы то, что матч состоится без зрителей.
"Еще "Спартаку" поможет, если они с первых минут взвинтят темп игры. Но, с другой стороны, "Зенит" сейчас на восходящей линии, а "Спартак" близок к нисходящей. Так что фаворитом является "Зенит", но меньшим фаворитом, чем он был бы в других условиях. Потому что устал и играет без зрителей", - отметил Рианчо.
Встреча 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак" пройдет 16 декабря. Начало - в 20.00 мск. Отметим, что петербуржцы продолжают лидировать в чемпионате России. В активе "Зенита" 38 очков. "Спартак" остается ближайшим преследователем команды Сергея Семака. "Красно-белые" идут вторыми, набрав 35 очков.
Источник: Sport24
Рианчо: в матче с "Зенитом" "Спартаку" нужно сразу взвинтить темп игры
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о предстоящем матче "красно-белых" с "Зенитом".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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