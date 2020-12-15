По данным источника, хавбек привлек внимание "Бешикташа", "Милана", "Тоттенхэма" и "Ньюкасла". Указывается, что Барриос заинтересован в уходе из "Зенита", поскольку хочет выступать в более сильной лиге.
Отметим, что в текущем сезоне Барриос провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах и отметился голевой передачей.
Источник: Sport Witness
Источник: Барриос привлек внимание "Милана" и "Тоттенхэма"
Полузащитником "Зенита" Вильмаром Барриосом интересуются в Турции, Италии и Англии.
Фото: "Зенит"
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