По данным источника, Тимощук, у которого ранее был выявлен коронавирус, уже вылечился. Он сможет находиться на тренерской скамейке "Зенита" в матче 19-го тура РПЛ со "Спартаком".
Отметим, что "Зенит" примет "Спартак" в среду, 16 декабря. Начало встречи запланировано на 20.00 мск.
Источник: Sport24
Болевший коронавирусом Тимощук вылечился и сможет работать на игре "Зенит" - "Спартак"
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук сможет присутствовать на матче 19-го тура чемпионата России со "Спартаком".
Фото: "Зенит"
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