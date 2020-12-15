- Мне не хочется обижать "Зенит", но "Краснодар" выглядит посимпатичнее. Не только благодаря их последним результатам - они выиграли два последних матча РПЛ по 5:0. Просто у них есть четкий рисунок атакующей игры, и мне это очень нравится. Их атакующие футболисты знают, что хотят делать, им позволено импровизировать, и они умеют это делать, - сказал Кержаков в эфире телеканала НТВ.
"Краснодар" одержал победы со счетом 5:0 в двух последних матчах Российской премьер-лиги (против "Ротора" и "Локомотива") и поднялся на 8 место в турнирной таблице, набрав 27 очков после 18 сыгранных матчей. В 19 туре "быки" встретятся на своем поле с "Уфой". "Зенит" набрал 38 очков и занимает первое место в чемпионате, ближайший преследователь "Спартак" отстает на 3 очка. В 19 туре РПЛ сине-бело-голубые и красно-белые сойдутся в очном поединке.
Кержаков: не хочу обижать "Зенит", но "Краснодар" выглядит симпатичнее
Экс-форвард "Зенита" и главный тренер "Томи" Александр Кержаков высказал мнение об особенностях атакующей игры "Краснодара".
Фото: РФС
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