- Предстоящий матч как раз и покажет, готов ли "Спартак" вести с "Зенитом" борьбу за золотые медали. Эта игра решает очень многое. Мое мнение, соперники сейчас находятся в одинаковом как физическом, так и эмоциональном состоянии, - сказал Кечинов в эфире телеканала "МатчТВ".
"Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками, отставая от лидирующего "Зенита" на 3 очка. В 19 туре в Санкт-Петербурге состоится очный матч сине-бело-голубых и красно-белых. Встреча первого круга завершилась вничью со счетом 1:1.
Кечинов: матч с "Зенитом" покажет, готов ли "Спартак" вести борьбу за золото
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов высказал мнение о значении предстоящего матча 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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