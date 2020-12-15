- Почему каждый матч "Спартака" с "Сочи" оборачивается скандалом? Думаю, потому, что мы выигрываем. Если бы проиграли - 100%, скандалов бы не было. 100% - мы не стали бы разговаривать по поводу судейства, расизма. Мы проиграем - и просто проиграем! Но сейчас мы победили. А в этом случае со "Спартаком" всегда возникают какие-то проблемы, - передает слова Нобоа "Спорт-Экспресс".
Матч 18 тура Российской премьер-лиги "Сочи" - "Спартак" закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в этой встрече забил на 57 минуте эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, который нанес точный крученый удар в дальний угол из-за пределов штрафной площади москвичей. После завершения матча разгорелся скандал - в подтрибунном помещении возникла стычка с участием футболистов и тренеров обеих команд, а в послематчевых интервью главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско жаловался на расизм со стороны тренера вратарей хозяев Дмитрия Бородина.
Нобоа: если "Сочи" проигрывает, то просто проигрывает. А со "Спартаком" всегда возникают какие-то проблемы
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа объяснил, почему матчи его клуба со "Спартаком" часто заканчиваются скандалами.
Фото: ФК "Сочи"
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