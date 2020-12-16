- Фактически пойдет розыгрыш 6 очков, так что с мотивацией у команд проблем не возникнет. "Спартак" знает свою игру, но в этом и его проблема - он предсказуем. Как только сопернику удается притормозить скорость развития атаки, красно-белые начинают вести позиционное нападение, в результате чего скорость и качество притупляются. В итоге даже команды, уступающие "Спартаку" в классе, справляются с ним. Понятно, что "Зенит" не будет играть вторым номером. Но если сумеет вовремя возвращаться на свои позиции, у москвичей будут проблемы, - передают слова Непомнящего "Известия".
"Зенит" возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 38 очков после 18 проведенных матчей. У идущего вторым "Спартака" 35 очков, на 1 балл от него отстает занимающий третье место ЦСКА. На четвертой строчке таблицы находится "Ростов", набравший 32 очка, у "Динамо" и "Сочи" по 30 баллов. В 19 туре РПЛ лидирующую шестерку ждут три матча между собой: в Санкт-Петербурге "Зенит" примет "Спартак", в Ростове-на-Дону "Ростов" сыграет с ЦСКА, в Сочи пройдет встреча одноименного футбольного клуба и московского "Динамо".
Непомнящий: проблема "Спартака" в том, что он предсказуем
Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал предстоящий матч 19 тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!