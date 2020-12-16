- Какой игры жду в "дерби двух столиц"? Мне видится равная игра, но обычно такие матчи проходят очень зрелищно, с забитыми мячами. Если говорить о результате, то, мне кажется, будет ничья - где-то 2:2, - сообщил Кечинов в эфире телеканала "МатчТВ".
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге 16 декабря 2020 года и начнется в 20:00 по московскому времени. Перед очной встречей сине-бело-голубые находятся во главе турнирной таблицы с 38 очками, красно-белые набрали 35 очков и занимают вторую позицию.
Кечинов рассказал, какого результата он ждет в матче "Зенит" - "Спартак"
Фото: РПЛ
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