- Трудно сказать, насколько ситуация вокруг главного тренера скажется на этом матче. Она может как мобилизовать "армейцев" сыграть за своего наставника, так и, наоборот, демотивировать их. Но однозначно, что сейчас команда очень непредсказуема. С одной стороны, "Ростов" умеет пользоваться слабыми сторонами соперника и за счет настроя и организации игры подавлять его. С другой, ЦСКА не раз демонстрировал способность собраться в критический момент и в нужное время завоевать победу. Как случится в ближайшем туре, предсказать трудно, - цитируют Балахнина "Известия".
В матче 19 тура Российской премьер-лиги "Ростов" встретится на своем поле с ЦСКА, встреча начнется в четверг 17 декабря в 20:00 по московскому времени. Желто-синие занимают четвертую строчку турнирной таблицы с 32 очками, "армейцы" находятся на третьем месте, набрав 34 очка, на второй позиции с 35 баллами располагается "Спартак", отстающий на 3 очка от лидирующего "Зенита". Победа любой из команд выведет ее на второе место в случае неудачи красно-белых, которые в 19 туре сыграют на выезде с сине-бело-голубыми. Игру пропустят дисквалифицированные игроки ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов, Иван Обляков и Илья Шкурин.
Балахнин: трудно сказать, как ситуация с Гончаренко скажется на игре ЦСКА с "Ростовом"
Бывший помощник главного тренера сборной России Леонида Слуцкого Сергей Балахнин дал комментарий о предстоящем матче "Ростова" и ЦСКА в 19 туре РПЛ.
Фото: РФС
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