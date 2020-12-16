- "Динамо" с приходом Сандро Шварца набрало хороший ход. И даже в проигранных матчах "Ростову" и "Зениту" не выглядело так уж плохо. Поэтому команда может претендовать на многое, но сейчас ей необходимо победить в последнем матче года, чтобы не отстать от лидирующей группы. А сделать это будет непросто, с учетом того как "Сочи" может играть от соперника и набирать очки. Предстоящий матч - тест для обоих клубов на то, насколько они готовы к борьбе за участие в еврокубках, - передают слова Силкина "Известия".
В матче 19 тура Российской премьер-лиги "Сочи" 16 декабря принимает московское "Динамо". Команды занимают пятое и шестое места в турнирной таблице с 30 очками, по дополнительным показателям выше находятся бело-голубые. В первом круге динамовцы одержали победу со счетом 3:1 в дебютном матче нынешнего главного тренера Сандро Шварца. Победитель этой встречи может подняться на четвертое место в случае поражения "Ростова" от ЦСКА (у желто-синих 32 очка) либо подтянуться к занимающим сейчас третью строчку "армейцам" (34 очка) в случае победы команды Валерия Карпина.
Силкин: "Динамо" может претендовать на многое, но сейчас ему необходимо победить
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин дал комментарий о предстоящем матче бело-голубых против "Сочи" в рамках 19 тура РПЛ.
Фото: ТАСС
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