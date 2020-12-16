Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев уходит с должности, решение об этом было принято примерно в середине ноября, сообщает источник.
О том, кто заменит Медведева на посту гендиректора сине-бело-голубых, пока не сообщается. Вопросы текущей деятельности "Зенита" на данное время курирует председатель совета директоров клуба Елена Илюхина.
В матче 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" встретится с московским "Спартаком" в борьбе за лидерство в чемпионате России, отставание красно-белых от сине-бело-голубых в турнирной таблице составляет 3 очка.
Источник: Metaratings
Источник: Медведев уходит с должности генерального директора "Зенита"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев оставляет свой пост.
Фото: ФК "Зенит"
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