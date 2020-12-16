Ранее появилась информация, что "Тамбов" в ближайшее время может переехать в Саранск с целью продолжения существования клуба.
"Павел Борисович Худяков рассказал нам, что состоялась встреча между руководством "Тамбова" и руководством области. Встреча прошла позитивно, 17 декабря руководство клуба встретится с командой и озвучит ее итоги", - сказал Рыбин.
Напомним, что футболисты и сотрудники "Тамбова" не получают зарплату с сентября месяца.
По итогам 18-и туров "Тамбов" занимает 15-е место в РПЛ, набрав 12 очков.
Источник: Metaratings.ru
Руководство "Тамбова" провело встречу с властями региона
Защитник "Тамбова" Алексей Рыбин рассказал о ситуации в клубе.
Фото: ФК "Тамбов"
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