33-летний хавбек получает в подмосковном клубе 700 000 рублей в месяц. Это примерно 100 000 евро в год.
В "Спартаке" Глушаков зарабатывал 2,7 млн евро в год.
В текущем сезоне РПЛ Глушаков в составе "Химок" провел 9 матчей и забил 1 мяч.
Источник: телеграм-канал "Мутко против"
Источник: Глушаков зарабатывает в "Химках" в 27 раз меньше, чем в "Спартаке"
Стала известна зарплата полузащитника Дениса Глушакова в "Химках".
Фото: ФК "Химки"
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