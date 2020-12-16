В нынешнем сезоне "Зенит" и "Локомотив" заняли четвёртые места в своих группах в Лиге чемпионов. "Краснодар" из Лиги чемпионов вышел в плей-офф Лиги Европы. В свою очередь ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, заняв четвёртое место в своей группе.
"Наш чемпионат очень медленный и не способствует удачному выступлению в еврокубках. Когда наши команды туда попадают, то не справляются с другими скоростями. Мы не конкурируем даже со средними командами Европы", - цитирует Тихонова "РБ-Спорт".
Тихонов: наш чемпионат очень медленный и не способствует удачному выступлению в еврокубках
Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.
Фото: Российская Газета
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