Сегодня, 16 декабря, "Зенит" будет принимать "Спартак". Встреча состоится на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 20:00 мск.
"С нетерпением жду битвы. "Зенит" — "Спартак" — самый главный матч чемпионата России. Так было всегда. Никакое московское дерби не сравнится с этой встречей. Сегодня "Зенит" без сюрпризов переиграет "Спартак", - цитирует Петржелу "Чемпионат".
Петржела: с нетерпением жду битвы, "Зенит" - "Спартак" - самый главный матч чемпионата России
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела признался, что будет с интересом следить за очередным матчем питерцев в РПЛ.
Фото: СПбДневник
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