"Сочи" победил "Динамо" и вышел на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ

В Сочи на стадионе "Фишт" завершился матч 19-го тура РПЛ, "Сочи" на своём поле нанёс поражение "Динамо" со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд на 52-й минуте. Счёт в матче открыл Антон Заболотный, которому ассистировал Жоаозиньо. А точку в матче на 71-й минуте поставил Артур Юсупов, отличившийся с передачи Кристиана Нобоа.

"Сочи" набрал 33 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Динамо" занимает 6-е место, имея в своём активе 30 очков. Примечательно, что бело-голубые потерпели второе поражение подряд.

РПЛ. 19 тур

Сочи - Динамо - 2:0 (0:0)

Голы: Заболотный, 52, Юсупов, 70.

"Сочи": Джанаев, Маргасов (Заика, 78), Терехов, Новосельцев, Цаллагов, Жоаозиньо (Руденко, 82), Юсупов, Миладинович, Нобоа (Пруцев, 82), Мевля, Дуганджич (Заболотный, 46).

"Динамо": Шунин, Варела, Паршивлюк, Ордец (Нойштедтер, 61), Евгеньев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Фомин, Грулёв (Игбун, 54), Н'Жи (Комличенко, 61).

Предупреждения: Евгеньев, 16, Дуганджич, 44.

Удаление: Евгеньев, 64.

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Теги: Сочи Динамо
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