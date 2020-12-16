"Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения.
Нахождение болельщиков за пределами заранее оговорённых зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
Напомним, что на одной из трибун "Газпром Арены" произошла драка фанатов "Спартака" и "Зенита". Болельщиков разнял ОМОН. Сообщалось, что зачинщиками конфликта выступили фанаты хозяев поля.
Перед игрой было заявлено, что встреча пройдет при пустых трибунах. Зрители могли присутствовать исключительно в специально отведенных для этого ложах.
Источник: Sport24
РПЛ попросит у "Зенита" объяснений ситуации с дракой фанатов на стадионе
Российская Премьер-Лига выступила с официальным заявлением по ситуации на матче 19-го тура "Зенит" - "Спартак".
Фото: РПЛ
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