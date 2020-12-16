После 45-и минут игры счет был равным - 1:1.
"В первом тайме "Зенит" подарил гол, и поэтому счёт равный. А в целом хозяева переигрывали соперника. "Спартак" — ни о чём. Для Ловрена было слишком легко в той ситуации просто выбить мяч, и он хотел его сохранить. Но грудь стальная, отлетело далеко. Лунёву не хватило роста и ожидания того, что защитник вообще решится так сыграть", - сказал Аршавин в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".
Отметим, что за первый тайм московская команда не нанесла ни одного удара по воротам соперника.
Напомним, что "Зенит" и "Спартак" по итогам 18-и туров являются лидерами чемпионата России. Петербургская команда, возглавляемая Сергеем Семаком, занимает 1-е место, набрав 38 очков. Красно-белые, которых тренирует Доменико Тедеско, располагаются на 2-й строчке с 35-ю баллами.
"Спартак" - ни о чем". Аршавин - после первого тайма матча с "Зенитом"
Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре клуба, подвёл итоги первого тайма матча 19-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: "Матч ТВ"
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