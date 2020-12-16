Тедеско: я понимаю, что не буду готовить команду к следующему сезону

Главный тренер " Спартака " Доменико Тедеско прокомментировал свое решение не продлевать контракт с клубом после окончания сезона.

Фото: ФК "Спартак"

"Я уже сообщил об этом решении команде. Почему я сообщил об этом сейчас? Владелец клуба сказал, что хочет продлить контракт со мной. Я чувствовал любовь и поддержку от всех, кто связан с клубом, это важно. Они сказали, что в январе продлим контракт. Я очень честный человек. Это никак не связано с деньгами. Я хочу дать время клубу. Я всегда честен, особенно с командой.



В январе мы начнем готовиться к завершающей части этого великолепного сезона. Мы идем хорошо по дистанции. Не могу дождаться встречи с парнями. Да, сейчас будет период трансферного окна. Мои слова очень важны сейчас. Мне хочется принимать во всех этих играх участие. В этих условиях, когда я понимаю, что не буду готовить команду к следующему сезону", - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.