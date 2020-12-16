Ранее немецкий специалист заявил, что принял решение не продлевать контракт со "Спартаком", истекающий в мае следующего года. Тедеско сказал, что пришел к такому выводы из-за закрытия границ в период пандемии. Доменико хочет быть ближе к семье, которая живет в Германии.
"Что касается Доменико, это его решение. Слава богу, что моя семья рядом. Я его прекрасно понимаю. Достаточно сложно работать в другой стране, вдалеке от своих родных и близких. Он решение принимает и имеет на это полное право, абсолютно", - сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
Семак - о решении Тедеско об уходе из "Спартака": я его прекрасно понимаю
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победного матча со "Спартаком" (3:1) в 19-м туре РПЛ прокомментировал решение наставника красно-белых Доменико Тедеско покинуть клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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