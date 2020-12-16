"Перед матчем говорил, что "Зенит" победит. Так и произошло. Поймите, у "Зенита" нет конкурентов в России.
Перед матчем спартаковцы постоянно кричат, что на этот раз уж точно удача будет на их стороне и они переиграют "Зенит". Это смешно. Когда я руководил клубом, они тоже хотели побеждать. Ребята, у вас не получается, пора бы привыкнуть. Мне даже жалко их", - приводит слова Петржелы "Чемпионат".
Напомним, что "Зенит" уверенно переиграл "Спартак" благодаря голам Сердара Азмуна, Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбы. Также защитник петербургской команды Деян Ловрен отправил мяч собственные ворота. Сине-бело-голубые завершают год на 1-ю строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 41 очко. У "Спартака" же 35 баллов и промежуточное второе место.
Петржела возглавлял "Зенит" в период с 2003 по 2006 год.
Петржела - "Спартаку": ребята, не получается победить "Зенит", пора привыкнуть
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился эмоциями от победы петербургской команды над "Спартаком" (3:1) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
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