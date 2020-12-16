"Зенит" показал, как отметил победу в матче со "Спартаком" (видео)

Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео, на котором показано, как команда отметила победу над "Спартаком" в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.


Напомним, что встреча сине-бело-голубых и красно-белых завершилась уверенной победой петербургского клуба со счетом 3:1. В составе хозяев поля голами отличились Сердар Азмун, Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба. Также защитник "Зенита" Деян Ловрен срезал мяч в собственные ворота.

Источник: официальный ютуб-канал ФК "Зенит"

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Теги: Зенит Спартак
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