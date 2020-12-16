"Тедеско позавчера сообщил руководству о своём решении. Его пытались и ещё будут пытаться уговорить. Сочи его подорвал", - написал журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.
Напомним, что после поражения в матче 19-го тура РПЛ от "Зенита" (1:3) наставник "Спартака" Доменико Тедеско объявил о решении не продлевать заканчивающийся в мае контракт с московским клубом по семейным обстоятельствам.
Источник: "Спартак" будет пытаться уговорить Тедеско остаться в команде
Стали известны некоторые подробности того, как в "Спартаке" отреагировали на решение главного тренера команды Доменико Тедеско покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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