Источник: "Спартак" будет пытаться уговорить Тедеско остаться в команде

Стали известны некоторые подробности того, как в "Спартаке" отреагировали на решение главного тренера команды Доменико Тедеско покинуть клуб.

Фото: ФК "Спартак"