Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Дзюба забил третий гол своей команды в этой игре. Артем является воспитанником "Спартака".
"Хотелось отметиться в таком матче — чувствовал, что игра получается: выиграл много единоборств, сохранил много мячей, скидывал и в какой-то момент футбольный бог меня вознаградил. Саня Ерохин прорывался, мяч у него выбили — и на меня. На паузе получилось забить, безумно счастлив!" - приводит слова Дзюбы клубная пресс-служба.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в качестве единоличного лидера чемпионата России. У команды Сергея Семака 41 очко за 19 матчей РПЛ. "Спартак" временно располагается на 2-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 35 баллов.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
Дзюба - про гол в ворота "Спартака": футбольный бог меня вознаградил
Форвард "Зенита" Артем Дзюба поделился эмоциями от гола в ворота "Спартака" (3:1) в матче 19-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!