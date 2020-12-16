"А че туфту-то такую гоняешь?" "Зенит" ответил "Спартаку" на предматчевое видео с фразами из фильма "Брат"

Зенит» ? (@zenit_spb) December 16, 2020
После игры пресс-служба "Зенита" ответила "Спартаку" на предматчевое видео красно-белых.
Напомним, что накануне дерби двух столиц московский клуб опубликовал ролик, на котором защитник Андрей Ещенко вспоминает любимые цитаты из фильма "Брат".
"Зенит" ответил на видео "Спартака", выложив сцену из фильма с фразой: "А че туфту-то такую гоняешь? Нормальное есть что-нибудь?"
Петербургская команда ушла на зимний перерыв в статусе единоличного лидера Российской Премьер-Лиги, набрав за 19 туров 41 очко. "Спартак" временно расположился на второй строчке, имея в своем активе 35 баллов.
Источник: официальный "твиттер" ФК "Зенит"