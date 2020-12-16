По информации источника, руководство казанского клуба решило не продлевать контракт с 33-летним футболистом. Срок действующего соглашения истекает 31 декабря.
В нынешнем сезоне РПЛ Тарасов принял участие в 7-и матчах и результативными действиями не отметился.
Источник: "Бизнес Online"
Тарасов покидает "Рубин". Клуб решил не продлевать с ним контракт
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в ближайшее время сменит клубную прописку.
Фото: ФК "Рубин"
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