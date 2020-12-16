Руководство мадридского клуба намерено продать 30-летнего игрока в зимнее трансферное окно, несмотря на то, что против этого выступает главный тренер команды Диего Симеоне. Сообщается, что подписать мексиканского футболиста попробуют его бывший клуб "Порту" и "Зенит".
В текущем сезоне Эррера провел за "Атлетико" 12 матчей и сделал 1 голевой пас. Ресурс Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 млн евро. Контракт полузащитника с "матрасниками" рассчитан до лета 2022 года.
Источник: todofichajes.com.
"Зенит" зимой продолжит попытки приобрести хавбека "Атлетико" Эрреру
"Зенит" сохраняет интерес к полузащитнику "Атлетико" Эктору Эррере.
Фото: ФК "Атлетико"
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