По информации источника, красно-белые обсудят данный вариант с самим немцем.
Напомним, что после вчерашнего поражения "Спартака" от "Зенита" (1:3) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги наставник московской команды Тедеско объявил о решении покинуть клуб по истечению контракта. Соглашение немецкого специалиста с красно-белыми рассчитано до конца сезона.
Источник: "Спорт-экспресс"
Тедеско может покинуть "Спартак" до конца года
Руководство "Спартака" в ближайшее время рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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