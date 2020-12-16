По информации источника, московский клуб также покинет помощник Тедеско Андреас Хинкель, который пришел в команду вместе с Доменико.
Напомним, что после поражения от "Зенита" со счетом 3:1 немецкий специалист объявил о решении покинуть "Спартак" по семейным обстоятельствам. Тедеско не будет продлевать контракт с красно-белыми, заканчивающийся в мае следующего года.
Источник: "Спорт-экспресс"
"Спартак" склоняется к назначению иностранного тренера после Тедеско
Для руководства "Спартака" приоритетным вариантом для замены главного тренера Доменико Тедеско является иностранный специалист.
Фото: ФК "Спартак"
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