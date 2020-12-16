"Один вариант тренера для "Спартака" отпал автоматически. Лучано Спаллетти имеет джентльменскую договорённость, согласно которой он принципиально не пойдёт в "Спартак", - сообщает телеграм-канал "Вы кого мне притащили!?".
Напомним, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после поражения в матче 19 тура РПЛ с "Зенитом" сообщил о том, что не планирует продлевать контракт с красно-белыми, истекающий в мае 2021 года, из-за эпидемиологической обстановки в мире и желания быть ближе к своей семье.
Источник: Спаллетти не станет главным тренером "Спартака"
"Спартак" не сможет пригласить на должность главного тренера итальянского экс-наставника "Зенита" Лучано Спаллетти.
Фото: ФК "Зенит"
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