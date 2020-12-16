Источник: при покупке билетов на матч "Зенит" - "Спартак" не было привязки к абонементам и клубам

Телеграм-канал болельщиков "Спартака" опроверг информацию пресс-службы "Зенита" о приобретении билетов на матч 19 тура РПЛ между сине-бело-голубыми и красно-белыми на черном рынке.
Фото: телеграм-канал "Выездные заметки"
"Если клиентский офис ФК "Зенит" - это черный рынок, то да, на черном рынке. Сначала продаете билеты всем, даже не спрашивая о клубных предпочтениях, а потом "а это они всё через барыг, мы здесь ни при чем". Мерзость от и до. На фото билет в бизнес-клуб, приобретённый в офисе "Зенита". Привязки к абонементам не было вообще. Принимающая сторона сама реализовала небольшую квоту билетов (именно в сектор А109, где и произошло нападение со стороны болельщиков хозяев) отдельно на этот матч, не сумев при этом обеспечить безопасность зрителей", - сообщает телеграм-канал болельщиков "Спартака" "Выездные заметки".

Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Во время игры на трибунах случилась потасовка между фанатами противоборствующих клубов. По сообщению пресс-службы "Зенита", около 60 болельщиков красно-белых приобрели билеты на матч на черном рынке.

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Теги: Спартак Зенит
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