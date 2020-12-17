"Соперник – очень агрессивная команда, которая, особенно дома, играет в очень быстрый футбол с большим количеством переходов, единоборств. Будет сложная игра, я не знаю ещё ни одной команды, которая имела лёгкий матч в Грозном", - заявил Слуцкий.
Матч 19-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Рубином" состоится сегодня в Грозном и начнется в 20:00 мск.
После 18-ти матчей "Рубин" занимает 9-е место, набрав 27 очков.
"Ахмат" идет на 10-м месте, имея в активе 25 очков.
Источник: пресс-служба ФК "Рубин"
Слуцкий: "Ахмат" - агрессивная команда. Будет сложный матч
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ против "Ахмата".
Фото: ФК "Рубин"
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