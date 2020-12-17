- Мне кажется, что Саша со "Спартаком" закончил. Берут футболиста, а он вообще не играет. Это странно. Я с ним не разговаривал и не спрашивал, но такое ощущение есть, - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Нападающий Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в августе 2020 года. В текущем сезоне форвард провел за красно-белых 10 матчей (8 в РПЛ и 2 в Кубке России), в которых забил 2 гола с пенальти и отдал 2 результативные передачи. Последние 3 игры "Спартака" (с "Тамбовом", "Сочи" и "Зенитом") Кокорин пропустил.
Павлюченко: мне кажется, что Кокорин со "Спартаком" закончил
Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко поделился мнением о состоянии карьеры нападающего красно-белых Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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