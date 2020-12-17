Данил Круговой в этом сезоне сыграл за "Зенит" в 17-ти матчах во всех турнирах, в которых у него 3 голевых передачи.
Круговой: за "Зенит" я сыграл лишь 554 минуты из 2250 возможных. Много это или мало - решать не мне
Защитник "Зенита" Данил Круговой в своем инстаграме намекнул на то, что недоволен игровым временем в "Зените".
Данил Круговой в этом сезоне сыграл за "Зенит" в 17-ти матчах во всех турнирах, в которых у него 3 голевых передачи.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!