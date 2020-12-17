"Зенит" проведет первый сбор в ОАЭ

Футболисты петербургского "Зенита" после матча 19-го тура со "Спартаком" (3:1) ушли в отпуск.
Собраться команда должна в середине января в Петербурге и пройти традиционный медосмотр. 15 января "Зенит" отправится в Дубай, где будут тренироваться до 27 января. На этом сборе запланировано провести несколько товарищеских матчей.
"Зенит" ушел на зимний перерыв на первом месте в таблице РПЛ. В активе команды Сергея Семака 41 очко после 19-ти матчей. Отрыв от второго места, которое занимает "Спартак" составляет 6 очко.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
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Фото: ФК "Зенит"
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