На матче "Ахмат" - "Рубин" из-за погоды не будет использоваться офсайдная линия ВАР

Из-за погодных условий на матче 19-го тура РПЛ между "Ахматом" и "Рубином" не будет офсайдных линий ВАР.

Фото: РПЛ

"Службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий", - говорится в заявлении РФС.



Напомним, из-за плохих погодных условий в матче прошлого тура с участием "Рубина" также были проблемы с офсайдной линией ВАР. В игре 18-го тура против "Тамбова" к началу матча не была проведена калибровка этих линий. В связи с этим было невозможно проверить гол "Рубина" на 20-й минуте встречи, который был забит из маленького, но видимого на повторе телетрансляции офсайда.



Игра между "Ахматом" и "Ростовом" начнется сегодня в 20:00 мск.



Источник: официальный сайт РФС