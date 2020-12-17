Единственный гол в матче забил нападающий "Краснодара" Маркус Берг на 22-й минуте встречи. Это 9-й гол шведа в этом сезоне РПЛ.
"Краснодар" одержал 3-ю победу кряду и набрал 30 очков, догнав "Динамо". "Быки" делят 6-7 место с москвичами.
"Уфа" занимает 15-е место, набрав 13 очков в 19-ти матчах.
Чемпионат России, 19 тур
"Краснодар" 1:0 "Уфа"
Гол: Берг, 22
"Краснодар": Городов, Мартынович, Сорокин, Чернов, Смольников, Газинский (Олссон, 67), Вильена (Ионов, 77), Кабелла, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 77), Берг.
"Уфа": Беленов, Йокич (Бородин, 48), Аликин, Никитин, Сухов, Данченко, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов (Голубев, 87), Кротов.
Предупреждения: Кротов, 4, Мрзляк, 49, Газинский, 51, Аликин, 53.
"Краснодар" с минимальным счетом обыграл "Уфу"
"Краснодар" обыграл в домашнем матче 19-го тура РПЛ "Уфу" со счетом 1:0.
Фото: ФК "Краснодар"
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