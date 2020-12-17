"Химки" на последних минутах превратили поражение в победу над "Локомотивом"

Матч 19 тура РПЛ между "Химками" и "Локомотивом" завершился победой хозяев поля 3:2.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
Встреча между подмосковными "Химками" и московским "Локомотивом" завершилась великолепной волевой победой хозяев со счетом 3:2.

На 15 минуте после провала красно-черных в обороне Лисакович вывел Крыховяка на ворота, и тот переиграл Лантратова точным ударом в дальний угол. "Химки" рванулись отыгрываться, и это им удалось - Кухарчук получил по ногам от Игнатьева у левого края штрафной гостей, и Корян с пенальти установил равновесие на табло. Однако еще до перерыва "Локомотив" вновь вышел вперед - голкипер красно-черных отразил два опаснейших удара головой от Крыховяка и Райковича, а вот с третьим ударом в исполнении Мурило справиться уже не смог.

Во втором тайме "Химки" осадили ворота "железнодорожников", и Коченкову пришлось отразить несколько опасных ударов. Но в конце концов хозяева добились своего - на 85 минуте вышедший на замену Долгов разрезающим пасом вывел на ворота Кухарчука, который поразил дальний угол ворот красно-зеленых. А уже на третьей минуте добавленного времени уже сам Долгов в очередной скоростной атаке принес "Химкам" волевую победу, точно пробив мимо Коченкова после паса Конате.

Благодаря этому выигрышу подмосковный клуб догнал по очкам "Ахмат", но остался на 11 месте с 25 баллами. "Локомотив" с 28 очками опустился на 8 место в таблице.

Чемпионат России

19 тур

Химки – Локомотив 3:2 (1:2)

Голы: Корян, 28 (пен.), Кухарчук, 85, Долгов, 90+3 - Крыховяк, 19, Мурило, 37

Химки: Лантратов, Филин, Данилкин, Тихий, Логашов, Могилевец, Трошечкин, Корян (Долгов, 62), Кухарчук, Конате, Дядюн (Тихонов, 62)

Локомотив: Коченков, Живоглядов, Рыбусь, Мурило, Райкович, Магкеев (Камано, 90+1), Куликов, Крыховяк, Игнатьев (Рыбчинский, 79), Антон Миранчук, Лисакович (Эдер, 74)

Предупреждения: Корян, 44, Куликов, 56, Райкович, 83

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Теги: Химки Локомотив
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