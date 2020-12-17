Мусаев: рад, что мы смогли сыграть на ноль и уйти в отпуск с хорошим настроением

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал победу над "Уфой" (1:0) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: "Краснодар"
В послематчевом комментарии Мусаев отметил, что против "Уфы" сложно играть любой команде РПЛ. Также наставник "Краснодара" выделил компактность обороны уфимцев. Кроме того, Мусаев заявил, что его команде нужно было упрочить свое преимущество после того, как ей удалось открыть счет в матче.

"Мы имели возможности забивать второй мяч, третий. Это было важно, чтобы успокоить игру. К сожалению, этого сделать не удалось, и до конца матча было определенное напряжение. Вместе с тем я рад, что мы смогли сыграть на ноль, добиться этой важной победы и уйти в отпуск с хорошим настроением", - сказал Мусаев.

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Теги: Краснодар Мусаев УФА
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