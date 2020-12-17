На пресс-конференции после матча 19-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Уфа" (1:0) Мусаева спросили, какие позиции в составе его команды требуют усиления. Также наставника "быков" попросили сообщить, насколько активен будет клуб на трансферном рынке.
"Ведутся разговоры об определенных футболистах, но трудно что-то говорить. Зимнее трансферное окно всегда не такое активное, как летнее. Никто не хочет продавать футболистов, поэтому сложно взять [нужных игроков]. Если брать, то действительно какого-то сильного игрока. В этом плане пока полная неопределенность, поэтому ни позиций, ни фамилий я сказать не могу сейчас", - ответил Мусаев.
Отметим, что на данный момент "Краснодар", набрав 30 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Уфа" с 13 очками в запасе находится на 15-м месте таблицы.
Мусаев: "Краснодар" ведет разговоры о приобретении игроков, но пока трудно что-то говорить
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев ответил на вопрос о трансферных планах "быков".
Фото: "Краснодар"
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