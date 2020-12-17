Матч, прошедший на стадионе "Ахмат Арена", завершился без голов. "Ахмат" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. "Рубин", имея в запасе 28 очков, расположился на девятой строчке таблицы.
Российская Премьер-Лига
19-й тур
"Ахмат" 0:0 "Рубин"
"Ахмат": Гудиев, Богосавац, Нижич, Пуцко, Быстров, Ненахов, Исмаэл, Харин (Швец, 74), Тимофеев, Бериша (Уциев, 83), Мелкадзе (Алсултанов, 46)
"Рубин": Дюпин, Старфельт, Уремович, Зотов, Самошников, Ин Бем, Абильгор, Йевтич, Зуев, Макаров, Игнатьев (Климов, 76)
Предупреждения: Йевтич, 22, Пуцко, 27, Ин Бем, 68, Абильгор, 90+2
"Ахмат" и "Рубин" не выявили победителя
"Ахмат" и "Рубин" сыграли вничью в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.
Фото: "Рубин"
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