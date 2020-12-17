ЦСКА обыграл "Ростов" на выезде с хет-триком Чалова и вышел на чистое второе место

ЦСКА победил в гостях "Ростов" со счетом 3:1, Чалов оформил хет-трик.
Уже на второй минуте матча счет был открыт - Влашич обокрал Гиговича перед штрафной "Ростова" и отдал мяч Чалову, который продрался сквозь защиту и точным ударом с линии штрафной пробил мимо Песьякова. В довершение стартовых бед желто-синих вскоре получил повреждение опорный полузащитник Матиас Норманн, играющий ключевую роль в организации игры ростовчан - на 14 минуте его заменил 18-летний Данила Сухомлинов. Первый тайм продолжился обоюдоострыми атаками с многочисленными ударами по воротам, но до перерыва больше забитых мячей не было, хотя и Песьякову, и Акинфееву не раз приходилось спасать свои команды от гола.
Уже на первой минуте второго тайма Песьякову вновь пришлось выручать после удара Дзагоева из пределов штрафной. После этого "Ростов" перехватил инициативу и насел на ворота гостей, но в результате получил гол в свои - на 57 минуте Тикнизян протащил мяч в штрафную, Дзагоев отдал от лицевой линии и забытый защитниками Чалов забивал уже в пустые ворота. После второго гола "армейцы" создали еще несколько опасных моментов, но преимущество свое смогли упрочить только на 82 минуте - новая ошибка центра обороны желто-синих привела к тому, что Чалов в полном одиночестве из центра штрафной пробил головой в дальний угол и оформил хет-трик. Подходы "Ростова" к чужим воротам к действительно опасному моменту привели только на 90+1 минуте - после легкого "пожара" в штрафной ЦСКА Козлов добил мяч в ворота с близкого расстояния.
ЦСКА набрал 37 очков и вышел на чистое второе место в турнирной таблице, обойдя "Спартак". Возглавляет чемпионскую гонку "Зенит", у которого 41 очко. "Ростов" с 32 очками остался на пятой строчке.
Чемпионат России
19 тур
Ростов – ЦСКА 1:3 (0:1)
Голы: Козлов, 90+1 - Чалов, 2, 57, 82.
"Ростов": Песьяков, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами (Поярков, 78), Терентьев (Козлов, 46), Норманн (Сухомлинов, 14), Гигович (Глебов, 73), Ерёменко, Тугарев, Байрамян (Альмквист, 73), Полоз.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Фернандес, Дзагоев (Бистрович, 75), Ахметов, Тикнизян, Влашич, Эждуке (Сигурдссон, 85), Чалов (Гайч, 90).
Предупреждения: Ахметов, 5, Сухомлинов, 42, Полоз, 42, Алеесами, 70, Фернандес, 85, Сигурдссон, 89, Влашич, 90+2.
ЦСКА обыграл "Ростов" на выезде с хет-триком Чалова и вышел на чистое второе место
Матч 19 тура РПЛ "Ростов" - ЦСКА завершился победой гостей со счетом 3:1, все голы "армейцев" забил нападающий Федор Чалов.
Фото: ПФК ЦСКА
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