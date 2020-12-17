Чалов прокомментировал свой хет-трик в матче с "Ростовом"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал свою игру в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:1).
Фото: Официальный сайт РПЛ
Отметим, что Чалов стал автором хет-трика во встрече с ростовчанами.

"Почему так много бил? На каждую игру такая задача. Просто получилось забить больше, чем обычно. Была ударная позиция — надо бить. Сегодня все ребята настроились перед отпуском. Хотели порадовать наших болельщиков и наши семьи", - заявил Чалов в эфире канала "Матч Премьер".

Также нападающий отметил, что игроки ЦСКА не обращали внимание на слухи о возможном увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера "армейцев". По словам Чалова, он и его партнеры по команде отстранились от этих слухов перед матчем с "Ростовом".

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Теги: Чалов ЦСКА Ростов
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